Ураган на Херсонщине убил девушку и 3-летнего ребенка

В г. Новая Каховка Херсонской области два человека – 20-летняя девушка и 3-летний ребенок – смертельно травмированы вследствие падения дерева, сваленного ураганом.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы областной государственной администрации, также от падения дерева в Новой Каховке 28-летний мужчина получил черепно-мозговую травму и другие повреждения. Пострадавший доставлен в городскую больницу.

Кроме этого, из-за урагана в области обесточены 24 населенных пункта и частично города Херсон и Новая Каховка. В частности, без электроснабжения остались 11 населенных пунктов в Каховском районе, 10 населенных пунктов в Бориславском районе и 3 населенных пункта в Нижнесирогосском районе. Также обесточены 30% города Новая Каховка и 24 подстанции в г. Херсоне.