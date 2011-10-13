В Украине все больше преступлений, совершенных подростками

За 6 месяцев 2011 года несовершеннолетними в Украине совершено 11 тыс. 781 административное правонарушение, что на 59,4% больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Об этом идет речь в письме "О состоянии преступности среди несовершеннолетних в I полугодии 2011 и основных задачах органов управления образованием по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних” Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины, обнародованном на официальном сайте ведомства.

Что касается преступлений, то за этот период несовершеннолетние совершили их 4 тыс. 551, что на 3% больше, чем в январе-июне 2010 года.

Как отмечается в документе, в I полугодии 2011 года на учете в подразделениях криминальной милиции по делам детей органов внутренних дел Украины состояло 12 тыс. 837 учеников общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведений. Из числа несовершеннолетних этой категории 1,6% - в возрасте 6-10 лет, 18,4% - в возрасте 11-13 лет (причем количество несовершеннолетних этой категории по сравнению с аналогичным периодом 2010 года возросло на 4,1%), 80% - в возрасте 14-18 лет.

Из общего количества детей, состоящих на учете, 652 - из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Девушек на учете - 1 тыс. 887, что составляет 14,7% общего количества поставленных на учет.

Как отмечается в письме Минобразования, за 6 месяцев этого года в составе групп совершено 432 преступления учениками общеобразовательных учебных заведений и 225 преступлений - учащимися профессионально-технических учебных заведений, что в целом составляет, соответственно, 5,7% и 4,9% общего количества противоправных действий, совершенных несовершеннолетними.

Возросло на 44% количество несовершеннолетних, которые совершили преступления в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров. Количество несовершеннолетних, которые употребляли наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги или прекурсоры, в январе-июне 2011 года составило 310 человек. Среди несовершеннолетних этой категории – по 59 учеников общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведений.

В состоянии алкогольного опьянения учениками общеобразовательных учебных заведений совершено 147 преступлений, учащимися профессионально-технических учебных заведений – 114, что в целом на 10,5% меньше, чем в январе-июне 2010 года.

В первом полугодии 2011 г. общее количество несовершеннолетних, которые сами пострадали от тех или иных преступлений, составило 3 тыс. 962 человека. Жертвами изнасилований (или покушений) стали 96 несовершеннолетних. В дорожно-транспортные происшествия попали 218 учеников. 72 несовершеннолетних стали жертвами суицида.

В результате оперативно-профилактических мероприятий, проведенных в I полугодии, установлено, что вне учебного процесса оставались 1 тыс. 214 детей школьного возраста. Из их числа 170 несовершеннолетних устроены в ОУЗ, 23 – в ПТУЗ, 355 – в приюты, центры; трудоустроено 24 несовершеннолетних.

В связи с такой ситуацией министерство считает целесообразным, в частности, “усилить контроль над ограничением доступа учеников с компьютеров учебных заведений к интернет-ресурсам запрещенного содержания”; повысить уровень межведомственного сотрудничества с подразделениями криминальной милиции по делам детей, другими органами и учреждениями, которые осуществляют профилактику преступности несовершеннолетних, детской безнадзорности и беспризорности; организовать изучение и распространение передового педагогического опыта по вопросам предотвращения детской и подростковой преступности, создать в управлениях образования и науки разного уровня банки данных о формах и методах профилактической работы.

Кроме того, начальникам управлений образования и науки ряда областей, где ситуация хуже всего, поручено разработать эффективные мероприятия по предотвращению противоправных проявлений среди подростков и взять под личный контроль их выполнение.

О проведенной работе информация должна быть предоставлена Минобразования до 1 декабря с.г.