Зимнее время в Украине отменили, чтобы не навредить здоровью жителей Сибири

Минздрав обосновал необходимость отмены перевода в Украине стрелок часов российскими публикациями не первой свежести. Об этом свидетельствует анализ заключения Министерства здравоохранения Украины о негативном влиянии перехода на «летнее» и декретное время, имеющегося в расположении «Комментариев».

В частности, в министерском «Анализе результатов научных исследований о негативном влиянии на состояние здоровья населения сезонных переходов на летнее и зимнее время», на основании которого, согласно утверждениям депутата Александра Ефремова, парламентарии приняли скандальный законопрект об отмене перехода на «зимнее» время, нет ни одного упоминания о мнениях украинских ученых – так же, как и данных по Украине. Зато в документе почему-то предоставлена информация о фундаментальных медицинских исследованиях влияния весеннего перевода стрелок часов на здоровье и жизнь населения Сибири.

Стоит отметить, что самостоятельным документом назвать министерский анализ также нельзя. Почти половина его взята из книги капитана 1 ранга в отставке, кандидата военно-морских наук Вячеслава Апрелева «Время. Стрелки часов и наше здоровье». Один из абзацев слово в слово взят из книги «Термодинамика биологических систем» доктора технических наук Бориса Доброборского, занимающегося исследованиями симметрии-асимметрии живых организмов. Еще одна часть документа повзаимствована из статьи Б.Сысоева, опубликованной в 2001 году.

Даже выводы украинский МОЗ взял из российских источников: их «Комментариям» удалось найти в автореферате диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук (написанной в Уфимском филиале факультета психологии МГУ) за 1998 год. Таким образом, Украина отказалась от перевода стрелок, основываясь исключительно на выводах российских ученых – если таковые нардепам вообще были предоставлены.

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