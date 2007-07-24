Распространение ВИЧ выходит из-под контроля

Советник президента США Энтони Фаучи заявил на конференции по борьбе со СПИДом в Сиднее, что, несмотря на достигнутый прогресс, число людей зараженных ВИЧ во всем мире продолжает расти.

"На каждого человека, который начинает получать лечение, приходится шесть вновь инфицированных. Таким образом, мы терпим поражение, цифры говорят не в нашу пользу", - привел статистику Фаучи.

Он сообщил, что, к примеру, три года назад менее 300 тысяч жителей развивающихся стран имели доступ к антиретровирусным препаратам. А в 2006 году эта цифра достигла 2,2 млн. Но скорость роста числа инфицированных людей оказалась еще выше.

"Хотя мы добились заметных успехов в том, что касается доступности лекарств, нам необходимо бросить значительные силы на профилактику заболевания", - заявил Фаучи. Он также добавил, что во многих развивающихся странах эффективные методы профилактики ВИЧ, такие как презервативы и стерильные шприцы, доступны менее, чем 15% населения.

А Брайан Газзард из Британской ассоциации по борьбе со СПИДом утверждает, что ситуация в Азии и Африке вообще выходит из-под контроля. Ведь так, по его словам, лечение получает лишь четверть нуждающихся в нем. А количество ВИЧ-инфицированных продолжает расти в геометрической прогрессии.

Следует отметить, что на конференции в Сиднее обсуждаются все методы борьбы с ВИЧ-инфекцией. Также специалисты из 150 стран мира обсуждают декларацию, которая предлагает выделять не менее 10% средств, собранных во всем мире на борьбу со СПИДом и на научные исследование в этой области.

Согласно статистике, до сих пор от СПИДа во всем мире умерло 25 миллионов человек.

BBCrussian.com