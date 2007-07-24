В Черниговской области в больницу попала семья из-за отравления грибами
09:55, 24 июля 2007Страна
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Госпитализирована семья из 4 человек
Из с. Займище Щорского района Черниговской области в реанимационное отделение районной больницы с пищевым отравлением была госпитализирована семья из 4 человек, из которых 1 ребенок.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, пострадавшие употребляли дикорастущие грибы собранные ими в лесу возле села.
Состояние здоровья госпитализированных - средней тяжести.
Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС в Черниговской области.
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