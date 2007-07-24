В Черниговской области в больницу попала семья из-за отравления дикорастущими грибами

Из с. Займище Щорского района Черниговской области в реанимационное отделение районной больницы с пищевым отравлением была госпитализирована семья из 4 человек, из которых 1 ребенок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, пострадавшие употребляли дикорастущие грибы собранные ими в лесу возле села.

Состояние здоровья госпитализированных - средней тяжести.

Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС в Черниговской области.