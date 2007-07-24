Полиция разоблачила сеть незаконной трансплантации органов в Украине

Израильская полиция разоблачила международную сеть, которая подозревается в незаконной трансплантации донорских органов в частной киевской клинике. Накануне в тель-авивском аэропорту были задержаны двое подозреваемых.

Как передает Немецкая волна, в целом по этому делу были задержаны девять человек, среди подозреваемых - и главные медицинские специалисты в отрасли трансплантации. На след преступной группировки полицию вывели объявления в русскоязычной прессе с предложениями стать донором почек за щедрое вознаграждение. По данным следствия, на объявление отозвались десятки людей. После медицинского обследования кандидатов доставляли в частную клинику в Киеве, где осуществляли операцию по пересадке донорской почки другому пациенту. Каждую почку мошенники продавали за 150 тысяч долларов. Полиции известно о случаях, когда доноры просыпались на операционном столе и выясняли, что заказчики исчезли вместе с почкой и деньгами. Как сообщил старший офицер израильской полиции Лиор Бокер: "В последние недели мы вышли на людей, которые либо уже прошли операцию по удалению почки, или готовились к ней. Мы рассчитываем получить новые жалобы от других пострадавших", - сказал Бокер. Следствие по этому делу продолжается.