Минздрав утверждает, что вакцины для прививок уже в регионах

Министерство здравоохранения Украины утверждает, что большинство вакцин для плановых прививок уже поступили в регионы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава.

В частности, в регионы поставлена:

- вакцина для профилактики полиомиелита – 2 065 100 доз, которых хватит до конца года для проведения прививок новорожденным и ревакцинации детям старшего возраста. Всего закуплено 2 200 000 доз, что составляет 78,6 % потребности регионов;

- вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша ацелюлярная (Инфанрикс) - 298 400 доз, которых хватит до конца года для проведения прививок новорожденным и ревакцинации детям старшего возраста. Всего закуплено 650 тыс. доз, что составляет 46,7% потребности регионов;

- вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша ацелюлярная, полиомиелита, Haemophilus influenzae типа b (Пентаксим) - 198 869 доз, которых хватит до конца года для проведения прививок новорожденным. Всего закуплено 866 313 доз, что составляет 72,1% потребности регионов;

- вакцинадля профилактики кори, эпидемического паротита и краснухи (Приорикс) - 201 496 доз, которых хватит до конца года для проведения прививок новорожденным и ревакцинации. В целом закуплены 918 600 доз, что составляет 60% потребности регионов;

- вакцина для профилактики бешенства - 6 тыс. доз, что составляет 100% от запланированного объема снабжения данной вакцины в регионы.

Также в Минздраве пообещали, что в регионы поступят еще вакцины для профилактики туберкулеза БЦЖ и для профилактики гепатита В для детей.

Вместе с тем в роддома Украины для прививок новорожденных уже развезены 220 000 доз вакцины для профилактики туберкулеза БЦЖ датского производства (гуманитарная помощь), которой хватит до декабря 2011 года.

Всего Минздравом закуплено 1 800 000 доз вакцины БЦЖ российского производства, что составляет 90,5% потребности регионов. Сейчас вакцина проходит процедуру лабораторного контроля проверки качества, которая будет завершена в ноябре. После чего данная вакцина будет развезена по регионам. Это даст возможность обеспечить потребность Украины в вакцине для профилактики туберкулеза на 100%;

Поставки вакцины для профилактики гепатита В для детей будут осуществлены на протяжении октября. Этой вакцины всего закуплено 1164 400 доз, что составляет 55,3% потребности регионов.

Минздрав также отмечает, что для ускорение поставок вакцин в региональные медицинские учреждения поставки осуществляются партиями. Партии вакцин, которые завезены по состоянию на 12 октября, позволяют проводить вакцинацию в регионах, подчеркивается в сообщении.

Из-за неодномоментной, а поэтапной поставки всех вакцин в регионы, Минздрав Украины обращается к населению с просьбой сообщать об отсутствии отдельных вакцин в медицинских учреждениях по телефону 200-07-80.