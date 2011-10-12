Пропавший в СИЗО директор санатория «нашелся» там же

Директор Сакского военного санатория Минобороны Виталий Устюжанин, которого во вторник, 11 октября, суд постановил выпустить под подписку о невыезде, находится в изоляторе временного содержания. По информации адвоката Юрия Поставничего, на В.Устюжанина завели новое уголовное дело, сообщает ZN.UA.

«Устюжанина задержали на основании нового уголовного дела, естественно, возбужденного в отношении него по ч.5 ст.191 УК – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупном размере, – сообщил Ю.Поставничий. – Я только утром получил от следователя постановление о допуске меня в качестве защитника по этому второму уголовному делу. Ни копии постановления о возбуждении уголовного дела, ни копии постановления о задержании В.Устюжанина у меня нет. Где-то после обеда следователь опять обещал встретиться со мной и предоставить эти документы».

При этом защитник добавил, что приблизительно догадывается, в чем будут обвинять директора санатория: «Краем глаза я уже заметил какие-то договоры подряда, заключенные между Сакским санаторием и каким-то их подрядчиками на выполнение строительных работ. Скорее всего, что-то будет связано с этими договорами. Это опять высосанные из пальца основания».

Как сообщало ZN.UA, коллегия судей апелляционного суда Крыма приняла решение об изменении меры пресечения в отношении директора Сакского военного санатория Минобороны В.Устюжанина с содержания под стражей на подписку о невыезде. Однако помещение СИЗО В.Устюжанин до конца дня так и не покинул, а адвокаты обвиняемого заявили, что не имеют представления о его местонахождении.

Напомним, в пятницу, 30 сентября, представители крымской прокуратуры приехали в санаторий с целью провести выемку документов и арестовать директора В.Устюжанина. Однако коллектив санатория не дал этого сделать, поставив автокран и не пустив представителей прокуратуры на территорию санатория. Тем не менее, уже вечером в тот же день, когда В.Устюжанин уходил с работы, его задержали люди в масках, увезли в Симферополь и направили в прокуратуру.

Уже 3 октября мерой пресечения В.Устюжанину Киевский районный суд избрал содержание под стражей. По данным неофициального источника, мера пресечения в виде ареста была избрана В.Устюжанину на два месяца без обвинения.

По информации ZN.UA, ему вменяют преступления по двум статьям – растрата государственных средств в особо крупном размере и превышение служебных полномочий.