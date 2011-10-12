Запрещен импорт птицы и сырья из нее из Никарагуа

Угрожает болезнь Ньюкасла

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины решением от 6 октября 2011 г. запретила ввоз из Республики Никарагуа птицы, продукции и сырья из нее. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Госветфитослужбы Украины. Согласно официальному сообщению Международного эпизоотического бюро, на территории Республики Никарагуа зарегистрировано заболевание птицы болезнью Ньюкасла.

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