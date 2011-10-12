Запрещен импорт птицы и сырья из нее из Никарагуа
11:11, 12 октября 2011Страна
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Угрожает болезнь Ньюкасла
Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины решением от 6 октября 2011 г. запретила ввоз из Республики Никарагуа птицы, продукции и сырья из нее.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Госветфитослужбы Украины.
Согласно официальному сообщению Международного эпизоотического бюро, на территории Республики Никарагуа зарегистрировано заболевание птицы болезнью Ньюкасла.
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