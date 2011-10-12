Кабмин ввел водительские права на мопеды

Кабинет министров Украины постановлением от 26 сентября №1029 внес ряд изменений в Правила дорожного движения, в частности, ввел водительские права на управление мопедами.

Текст соответствующего документа имеется в распоряжении УНИАН.

Согласно документу, к категории А1 относятся мопеды, мотороллеры и другие двухколесные транспортные средства с двигателем с рабочим объемом до 50 куб. см, или электродвигателем мощностью до 4 кВт. Право на управление мототранспортными средствами и мотоколясками (категории А1, А) предоставляется с 16-летнего возраста. Обучаться вождению на мопедах можно с 14 лет, как и на мотоциклах.

При этом, соответственно, вносятся изменения в правила вождения для велосипедов, которые ранее были общими с правилами вождения для мопедов (категории А1).

Помимо прочих изменений, в правилах установлено, что владелец транспортного средства, а также лицо, которое использует такое ТС на законных основаниях, могут передавать управление ТС другому лицу, имеющему при себе водительское удостоверение на право управления ТС соответствующей категории. Владелец ТС может передавать такое средство в пользование другому лицу, имеющему водительское удостоверение на право управления ТС соответствующей категории, передав ему регистрационный документ на это ТС.

Кроме того, в изменениях исключена норма относительно необходимости установления на механических транспортных средствах талона о прохождении технического осмотра в правом нижнем углу переднего ветрового стекла.