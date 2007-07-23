Грипп и пневмония могут спровоцировать сердечный приступ и являются одной из причин возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, ответственных за 63% смертей в Украине ежегодно.

Как сообщило на прошлой неделе агентство United Press International, команда ученых Гарвардского университета опубликовала перечень факторов, которые могут спровоцировать сердечный приступ. Среди прочих факторов ученые выделили такие широко распространенные заболевания, как грипп и пневмония.

Возбудитель пневмонии бактерия Chlamydophila Рneumoniae – одна из разновидностей хламидий, которая передается преимущественно воздушно-капельным путем. Существуют исследования, показывающие причастность бактерии к развитию атеросклероза. При этом заболевании в артерии происходит накопление жиров, образуются холестериновые бляшки, формируются тромбы, которые блокируют проходимость сосудов и могут привести к инфаркту или инсульту. Хламидия наряду с вирусом герпеса с высокой долей вероятности обнаруживается в пораженных сосудах и холестериновых бляшках, в формировании которых, как считают некоторые ученые, она принимает активное участие. Следует заметить, что в большинстве случаев развитие атеросклероза проходит бессимптомно, и только при сужении сосудов на более чем три четверти диаметра начинаются явные клинические проявления заболевания.

Связь атеросклероза с хламидийной инфекцией впервые была документирована профессором Saikku (Национальный институт здоровья, Оулу, Финляндия) с соавторами после эпидемии респираторного хламидиоза в Финляндии. На сегодняшний день многие ученые склоняются к выводу о том, что между сердечно-сосудистыми заболеваниями и инфекциями есть прямая связь, хотя в механизме развития патологий остается много неясного.

Сердечно-сосудистые заболевания (в том числе атеросклероз и его осложнения) являются основной причиной смерти людей в развитых странах. По данным ВОЗ, в Украине за 2006 год сердечно-сосудистые заболевания стали причиной 63% всех смертей, что значительно превышает аналогичный показатель для развитых стран Европы, 38%. По этим причинам любая новая информация о механизмах развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также разработка новых, более эффективных методов их лечения, имеют огромное социальное значение.