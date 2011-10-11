Что делать, если ребенок начал употреблять алкоголь

Специалисты утверждают, что самый эффективный способ борьбы с детским алкоголизмом – просветительские мероприятия с участием всех членов семьи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил директор Украинского научно-методического центра практической психологии и социальных работ Национальной академии правовых наук Украины Виталий ПАНОК.

Об этом, по его словам, свидетельствуют и результаты программы “Семейный разговор”, проведенной среди учеников 7-х классов почти в 200 школах одиннадцати городов Украины с целью снижения уровня детского алкоголизма.

По данным организаторов проекта, опрос, проведенный в рамках программы, свидетельствует о том, что в результате реализации программы удалось усилить негативное отношение целевой группы к употреблению алкогольных напитков и существенно уменьшить легкомысленное отношение к слабоалкогольным напиткам.

Свою роль в этом сыграла и специально разработанная учебная инновационная программа, которая побуждала детей и их окружение к совместной работе над проблемами детского алкоголизма. “В ходе программы дети и родители получали домашние задания, моделировали ситуации, играли в ролевые игры, следовательно, и дети, и их родители работали совместно над проблемами употребления алкоголя детьми”, - сказал В.ПАНОК.

В то же время, по словам научного сотрудника Украинского научно-методического центра практической психологии и социальной работы Юрия ЛУЦЕНКО, в реализации программы были наиболее заинтересованы те родители, которые сами склонны к употреблению алкоголя, понимают его пагубность и хотят, чтобы, по крайней мере, их дети вели здоровый образ жизни.

В программе “Семейный разговор”, разработанной Украинским научно-методическим центром практической психологии и социальной работы, приняли участие 11430 семиклассников из 188 школ Киева, Львова, Чернигова, Харькова, Донецка, Макеевки, Горловки, Запорожья, Мелитополя, Энергодара и Николаева.