Украинцы продолжают вымирать

Население Украины продолжает сокращаться. С 1 мая по 1 июня 2007 года его численность снизилась на 26,86 тыс. человек и составила 46 млн. 506 тыс. 846 человек, сообщает Государственный комитет статистики на своем официальном сайте.

Как сообщалось, с 1 апреля по 1 мая 2007 года численность населения Украины снизилась на 56,2 тыс. человек и составляла 46 млн. 533 тыс. 710 человек. К началу апреля в Украине, по данным Госкомстата, проживало 46 млн. 589 тыс. 878 человека.

По данным Госкомстата, к началу июня в городах проживали 31млн. 704 тыс. 234 человека, в сельских районах - 14 млн. 802 тыс.612 человек.

За первые 5 месяцев в стране родилось 187 213 человек, умерло - 332 341 чел., причем 2067 из них - дети в возрасте до 1 года. Общий коэффициент родившихся на 1 тыс. населения составлял 9,7, умерших - 17,2, умерших детей в возрасте до 1 года - 10,7 на одну тысячу.

Браков в Украине в январе-мае было больше, чем разводов - соответственно 101 136 и 71 620. Общий коэффициент браков - 5,2 на 1 тыс. населения, разводов - 3,7.

Внешняя миграция в Украине за первый квартал была позитивной. За это время в Украину прибыло 17 608человек, выехало из страны 11 680 чел.

Согласно последней переписи населения Украины, проведенной 5 декабря 2001 года, в стране проживало 48 457 100 человек.

Согласно данным Госкомстата, на конец 1990 года в Украине проживало 51,94 млн. чел., 1991 - 52,06 млн., 1992 - 52,24 млн. Затем пошел спад: 1993 - 52,11 млн., 1994 - 51,73 млн., 1995 - 51,3 млн., 1996 - 50,82 млн., 1997 - 50,37 млн., 1998 - 49,92 млн., 1999 - 49,43 млн., 2000 - 48,92 млн., 2001 - 48,46 млн. чел.

После переписи, в 2002 году статистика приводила данные о немногим более 48 млн. чел. населения, в 2003 - 47,62 млн., на конец 2004 года - 47,28 млн.

Интерфакс