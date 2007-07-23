Украинская делегация в Токио обсудит вопрос медицины

Украинская делегация во главе с министром здравоохранения Юрием ГАЙДАЕВЫМ 25-29 июля будет находиться в г. Токио (Япония) для проведения тендерных процедур, необходимых для внедрения проекта грантовой помощи общего типа в секторе государственной медицины.

Как сообщили УНИАН в Посольстве Японии в Украине, 8 февраля 2007 года было подписано Соглашение в форме обмена нотами между Правительством Японии и Правительством Украины о предоставлении грантовой помощи общего типа в размере 453 000 000 японских иен (около 3,9 миллионов долларов США) Правительству Украины для проекта улучшения медицинского оборудования в детских больницах Украины.

Этот грант будет использован для закупки современного медицинского оборудования для украинских больниц. Уже в этом году Кировоградская областная детская больница и Луганская областная клиническая больница получат такую помощь, отмечает Посольство.

Как говорится в сообщении, это уже вторая грантовая помощь общего типа, предоставленная Правительством Японии украинским медицинским заведениям. Общая сумма первого подобного гранта составляла около 6,2 миллионов долларов США. В 2000 году такой грант получила Украинская детская специализирована больница «Охматдет».

Как отмечается в сообщении Посольства Японии в Украине, визит правительственных должностных лиц системы здравоохранения Украины в Японию будет еще одним шагом к дальнейшему развитию и укреплению двусторонних отношений в медицинской сфере.