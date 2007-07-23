В Херсонской области 19 человек пострадали от укусов каракуртов

В Херсонской области уже 19 человек пострадали от укусов ядовитых пауков.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Херсонской облгосадминистрации, в селе Коробки Каховского района 22 июля местную жительницу, которая работала в поле, укусил паук каракурта. Пострадавшая в состоянии средней тяжести доставлена в Каховскую больницу.

По данным областной санэпидемстанции, это уже 19 случай нападения ядовитых пауков на людей с начала года.