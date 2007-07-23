В Луганской области будет оздоровлено 60 детей, пострадавших в результате аварии

Руководство Луганской облгосадминистрации и областного совета приняло решение об оздоровлении 60 детей из населенных пунктов Львовской области, которые попали в зону загрязнения продуктами горения в результате аварии поезда с фосфором.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня дети должны выехать из Львова. Их будет принимать детский оздоровительный лагерь «Заря» Рубежанского казенного химического завода «Заря», который расположен в Креминском районе.

Детям будет обеспечено улучшенное питание, организовано оздоровление и другой комплекс услуг. В случае необходимости им будет предоставлена медицинская, психологическая и другие виды помощи.

Все расходы на оздоровление детей берет на себя Луганская область. Дети будут находиться в лагере столько времени, сколько будет необходимо.