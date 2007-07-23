Китайские медики разделили сиамских близнецов

В Китае проведена операция по разделению 4-месячных сиамских близнецов. Операция длилась около 12 часов, передает агентство "Синьхуа".

Как сообщил председатель педиатрического отделения больницы Медицинского университета Хебея, у девочек, рожденных 15 марта, отсутствовали грудные кости, а их печени, сердца и большая часть брюшной полости срослись.

В настоящее время состояние обоих младенцев стабильно.

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