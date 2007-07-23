В Ривненской области в больницах остается 76 человек, которые отравились на свадьбе

В Ривненской области в инфекционных отделениях больниц с диагнозом “гастроэнтероколит” остается 76 человек, в том числе 9 детей в возрасте до 14 лет, которые 14 июля были на свадьбе в с.Малый Жолудск Володимирецкого района, где находилось около 200 человек из шести сел района.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, ход заболевания средней и легкой степени тяжести.

19 - 22 июля выписано51 человек, в том числе 11 детей.

Специалистами областной и районной СЭС в очаге заболевания проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.