Ежегодно 500 тыс украинцев нуждаются в хосписной помощи - Бахтеева

Об этом в канун Всемирного дня паллиативной хосписной и помощи, который отмечается ежегодно во вторую субботу октября, заявила народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов, председатель профильного комитета по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева.

«По оценкам Всемирной организации здравоохранения, до 60 процентов лиц, страдающих неизлечимыми заболеваниями (а это, в первую очередь – пациенты, страдающие онкологическими, сердечно- и церебровасуляными болезнями, пациенты, страдающие от ВИЧ/СПИДа и туберкулеза), в заключительном периоде своей жизни имеют необходимость в специализированной паллиативной и хосписной помощи» - сказала народный депутат.

Бахтеева подчеркнула: в Украине ежегодно в получении паллиативной и хосписной помощи нуждаются до 500 тыс. людей, страдающих неизлечимыми заболеваниями. По последним данным, только в Киеве – до 35 тыс. человек. Особенно высока потребность в этом виде помощи среди больных страдающих онкологическими заболеваниями – из почти 90 тыс. ежегодно умирающих от рака граждан Украины в паллиативной и хосписной помощи нуждаются порядка 90 % пациентов.

Современное состояние паллиативной и хосписной помощи в Украине находится пока еще на стадии развития. В настоящее время создано 15 паллиативных и хосписных отделений коммунальной формы собственности, которые сосредоточены в основном в крупных городах - Киеве, Харькове, Ивано-Франковсе, Львове, Луганске, Донецке, Луцке, Николаеве, Херсоне, Севастополе и других. Также подобные отделения действуют на базе церквей и общественных организаций. Татьяна Бахтеева уверенна: это чрезвычайно недостаточно для страны с 45-миллионным населением, которое все больше стареет и все больше страдает от хронических заболеваний, многие из которых на заключительной стадии приводят к серьезным физическим и душевным страданиям пациентов.

Для развития паллиативной и хосписной помощи в Украине, а это острый дефицит в учреждениях соответствующего профиля, серьезнейший кадровый дефицит, прежде всего в надлежаще подготовленных медицинских и социальных работниках, в этом году парламентом был поддержан Закон Украины «О внесении изменений в Основы законодательства Украины о здравоохранении относительно усовершенствования оказания медицинской помощи».

«Именно этим Законом, принятым в развитие инициированной Президентом Украины Виктором Федоровичем Януковичем программы реформы системы медицинского обслуживания, который вступает в силу с 1 января 2012 года, в правовое поле Украины введено понятие паллиативной помощи и определены основные принципы оказания этой помощи нуждающимся в ней пациентам. Это позволит уже в ближайшее время обеспечить надлежащее развитие паллиативной и хосписной помощи в нашей стране, занять ей достойное место среди ведущих правовых государств, уделяющих надлежащее внимание обеспечению законных прав и интересов тех, страдающих от неизлечимых болезней» - подчеркнула Татьяна Бахтеева.

Справка: Организатором Всемирного дня паллиативной хосписной и помощи является международная неправительственная организация Всемирный Альянс паллиативной помощи. Главная цель – объединение усилий всего прогрессивного человечества для поддержки развития паллиативной и хосписной помощи во всем мире.

В этом году Всемирный день паллиативной хосписной и помощи отмечается 8 октября.

