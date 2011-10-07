В Киеве состоится III Всеукраинский фестиваль сознательного отцовства

7-8 октября в Киеве будет проходить III Всеукраинский фестиваль сознательного отцовства, к участию в котором приглашаются все, кто планирует, ожидает или уже имеет ребенка, а также специалисты перинатального направления.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в рамках программы будут действовать площадки для проведения лекционно-развлекательных мероприятий. Предусмотрены лекции, семинары и мастер-классы на темы беременности, родов, грудного вскармливания, ухода за малышом и его воспитания.

Запланирована развлекательная программа: работа творческих мастерских, проведение различных конкурсов с призами и подарками от партнеров, выставки фотографий «Чудо рождения» и рисунков беременных женщин и т. п.

Праздник отцовства состоится в семейном центре развития и развлечений «Дивосвіт» (станция метро «Оболонь», здание с верблюдами на крыше). Более подробная информация на сайте: http://www.asbfest.in.ua/киев/

Мероприятие проводится общественной организацией «Ассоциация сознательного отцовства» при поддержке Главного управления по делам семьи, молодежи и спорта КГГА.