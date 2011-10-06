Минздрав опровергает информацию о переговорах про "Украин"

Министерство здравоохранения опровергает информацию о переговорах изобретателя препарата «Украин» с Минздравом относительно передачи этих лекарств украинским детям.

Как сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения, информация гражданина Австрии Василия НОВИЦКОГО о переговорах с Минздравом относительно передачи ампул изобретенного им препарата «Украин» не отвечает действительности.

Минздрав Украины также проинформировал, что препарат «Украин» не входит в Государственный формуляр лекарственных средств и не применяется в схемах для лечения онкологических и других заболеваний.

Как сообщал УНИАН, сегодня на пресс-конференции изобретатель препарата «Украин», гражданин Австрии В.НОВИЦКИЙ заявил о планах передать 3 тыс. ампул этих лекарств для лечения украинских детей, больных раком.

По словам В.НОВИЦКОГО, сейчас ведутся переговоры с Минздравом Украины относительно возможности осуществления такой акции, однако «ответа пока не было».

«Я обратился к Министерству здравоохранения с просьбой, чтобы нам позволили официально передать «Украин». Нам сначала пообещали, что дадут ответ 17 сентября, ответ мы не получили… Теперь обещают ответ на протяжении двух недель. Представлены все документы относительно регистрации. Этот препарат уже давно применяется для лечения детей и дал хорошие результаты», - отметил В.НОВИЦКИЙ, подчеркнув, что это уже третья попытка передать эти лекарства Украине.

На пресс-конференции было также заявлено, что данный препарат официально зарегистрирован в Украине, относительно него были проведены клинические испытания, а также нет никаких ограничений для применения на территории Украины.