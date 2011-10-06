ВР отказалась разрешить рекламу лекарств только в специзданиях

Верховная Рада Украины отказалась принять решение, что медицинские препараты могут рекламироваться только в специализированных СМИ.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие проекта Закона "О внесении изменения в статью 21 Закона Украины "О рекламе" относительно ограничения рекламы лекарственных средств проголосовали 69 народных депутатов из 408, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом разрешалось размещение и распространение рекламы лекарственных средств только в соответствующих специализированных изданиях, предназначенных для медицинских учреждений и врачей, или путем размещения внутренней рекламы в учреждениях здравоохранения, аптечных заведениях, а также распространение на семинарах, конференциях, симпозиумах по медицинской тематике.