Скадовск объявлен курортом государственного значения

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «Об объявлении природных территорий города Скадовска Херсонской области курортом государственного значения».

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла соответствующий закон 6 сентября 2011 г.

Законом предусматривается объявить природные территории города Скадовск курортом государственного значения и утвердить границы округа и зон санитарной охраны этого курорта.

Как отмечал Кабмин, цель закона - превращение курортного комплекса Скадовска в высокорентабельную отрасль экономики, создание благоприятных условий для эффективного и рационального использования природных лечебных, материально-технических и человеческих ресурсов указанных регионов. Благодаря этому, будет происходить рост численности лиц, которые оздоровились и отдохнули, улучшатся качественные и количественные показатели состояния здоровья населения страны, создастся благоприятный инвестиционный климат в курортной отрасли, считают в правительстве.