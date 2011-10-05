В Киеве запретят продажу алкоголя и табака ночью?

Киевский городской совет готовит новый проект решения о запрещении продажи алкогольных и слабоалкогольных напитков, а также табачных изделий на территории города Киева. Предусматривается ограничить продажу указанного ассортимента товаров в ночное время.

Об этом сообщил депутат фракции «Республика Киев» Алексей ДАВИДЕНКО, информирует пресс-служба фракции.

«Проектом решения мы предусматриваем, что продажа алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, табачных изделий в Киеве будет запрещена во всех стационарных объектах торговли и МАФах в период с 22.00 часов вечера до 8.00 часов утра, учитывая выходные и праздничные дни. Нововведение не будет касаться лишь ресторанов и кафе», - рассказал А.ДАВИДЕНКО.

По его информации, сейчас проект решения проходит согласование в депутатских комиссиях, после этого – будет вынесен в сессионный зал.

«Уверен, в столице Украины алкоголь не может продаваться по ночам в каждом киоске. Я лично сторонник того, чтобы ни алкогольных, ни слабоалкогольных напитков, ни пива в МАФах вообще не было. Поэтому вполне допускаю, что сессионный зал может принять и более жесткий вариант запрещения, чем выписанный в документе сейчас», - отметил А.ДАВИДЕНКО.

Депутат разъяснил, что после принятия документа и вступления им в действие, соответствующее управление налоговой администрации сможет лишать нарушителей лицензий на право розничной торговли алкоголем.

А.ДАВИДЕНКО напомнил, что Киевский городской совет уже принимал решение о запрещении продажи алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива и табачных изделий в МАФах в декабре 2010 г., однако прокуратура г. Киева это решение опротестовала. Новый проект решения подготовлен с учетом замечаний прокуратуры, заверил депутат.