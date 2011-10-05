Помогите Кристинке - жить осталось меньше месяца!

Кристинка Тараненко - 1-летняя львовянка, которая родилась без желчного пузыря с атрезией желчевыводящих путей. В 2 месяца ей была сделана операция на желчевыводящих путях. Это дало девочке немного времени, чтобы еще подрасти и набраться сил перед трансплантацией печени.

До сих пор состояние ребенка было более-менее стабильно и мы надеялись, что успеем собрать средства на операцию еще за 3-4 месяца, но на этой неделе состояние Христинки резко ухудшилось и приближается к критическому, прооперировать ребенка необходимо уже до конца октября. Силами волонтеров фонда и родителей ребенка на сегодня собрано 170 тыс грн, а это копейки по сравнению с необходимой суммой на трансплантацию - 73 тыс евро. Варшавская клиника готова принять девочку и провести пересадку печени в любой момент, донором будет мама ребенка, на пути стоит только отсутствие денег на трансплантацию. Врач Кристинки отмечает, что если состояние ребенка не улучшится, то у нас есть меньше месяца времени, чтобы спасти ее.



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