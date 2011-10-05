ЛАЗ переделал Renault под скорую помощь

Львовский автобусный завод в ближайшее время готов презентовать производство транспортных средств для "скорой помощи" на базе автомобилей французской фирмы Renault.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава Львовской облгосадминистрации Михаил ЦИМБАЛЮК.

"Мы планируем в ближайшее время презентовать правительству изготовление на этом заводе «скорой помощи» на базе французской марки Renault, которой будет обеспечена вся Украина и в первую очередь Львовская область", - сказал М.ЦИМБАЛЮК.

По его словам, следующим шагом в деятельности предприятия станет производство диагностических лабораторий на базе автобуса ЛАЗ для обслуживания сельского населения.