В Киеве передано в суд дело в отношении врачей-трансплантологов

Прокуратура города Киева передала в суд уголовное дело, которое расследовалось СУ ГУ МВД Украины в г. Киеве, об обвинении в торговле человеческими органами шестерых членов транснациональной преступной организации, в состав которой входили украинские врачи и иностранные граждане.

Установлено, что на протяжении двух лет злоумышленники проводили незаконные операции по изъятию, трансплантации почек людей и торговали ими. Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 5 ст. 143 (нарушение установленного законом порядка трансплантации органов или тканей человека), ч. 3 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины, а также избрана мера пресечения в виде взятия под стражу.