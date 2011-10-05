Парламент просят пересмотреть решение о переводе часов

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА просит председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА инициировать пересмотр решения парламента относительно изменения порядка исчисления времени в Украине.

Как сообщает пресс-служба МЧС, об этом говорится в письме В.БАЛОГИ к В.ЛИТВИНУ.

В письме В.БАЛОГА отмечает, что «на сегодняшний день поступают многочисленные обращения граждан, в частности медицинских специалистов, метеорологов, учителей, в которых отмечается, что это решение было принято без надлежащего учета предложений соответствующих научных работников, специалистов и общественного мнения».

Министр считает, что «решение об установлении на территории Украины времени второго часового пояса с добавлением одного часа негативно повлияет на жизнедеятельность значительной части граждан Украины, нанесет вред здоровью людей, приведет к определенным экономическим потерям, приведет к обычным человеческим жизненным сложностям».

В.БАЛОГА также отметил, что особенно это будут чувствовать жители западных областей Украины, где в зимний период, в случае сохранения новоустановленного порядка, светлое время суток будет наступать после 9 часов утра.

В.БАЛОГА при этом отметил, что научные «работники, в том числе Украинского гидрометеорологического центра, учитывая географическое расположение Украины, считают естественным и оправданным с точки зрения здоровья граждан и экономических интересов государства, второй часовой пояс, который наиболее точно отвечает астрономическому времени».

В письме также обращается внимание на то, что подавляющее большинство специалистов склоняются к тому, чтобы отказаться от практики часовых изменений. Это необходимо сделать через переход именно на «зимнее» время, отменив «летнее», - отметил министр МЧС.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября Верховная Рада Украины приняла постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины».

Данным постановлением предусмотрено установить с 27 марта 2011 года на территории Украины время второго часового пояса с добавлением одного часа. Данным постановлением признаны утратившими действие постановление ВР и постановление Украинской ССР о переходе на летнее время. Таким образом, постановлением отменен ежегодный перевод часов на зимнее и летнее время.