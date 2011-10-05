В Чернобыле начнется строительство Централизованного хранилища

Сегодня в Чернобыльской зоне отчуждения на площадке комплекса «Вектор» состоится церемония открытия начала строительства Централизованного хранилища отработанных источников ионизирующего излучения.

Как сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций, в мероприятии примут участие министр чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА, Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Ли ТЕРНЕР и первый секретарь Представительства Европейского Союза в Украине Холгер РОММЕН.

Строительство хранилища финансируется за счет помощи правительства Великобритании в рамках инициативы стран Большой Восьмерки «Глобальное партнерство против распространения оружия и материалов массового уничтожения» с предоставлением дополнительного финансирования со стороны Европейского Союза.

Строительство хранилища даст возможность обеспечить безопасное обращение с отработанными источниками ионизирующего излучения с целью проведения их характеризации и паспортизации с дальнейшим размещением на безопасное хранение минимум на 50 лет.

Ожидается, что данный объект будет введен в эксплуатацию в конце 2012 года – начале 2013.