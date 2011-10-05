Инвалидам и детям-инвалидам увеличены размеры соцпомощи

С 1 октября для инвалидов и детей-инвалидов, согласно закону о государственном бюджете на 2011 год, повышены размеры социальных выплат.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства социальной политики Украины.

В частности, размер государственной социальной помощи (с учетом норм постановления Кабинета министров от 26 марта 2008 года №265 „Некоторые вопросы пенсионного обеспечения граждан”) с 1 октября 2011 года составляет: для инвалидов детства I группы – 1176 грн.; для инвалидов детства II и III групп - 784 грн.; для инвалидов детства ІІ и ІІІ групп с надбавкой на уход - 784 грн.; для детей-инвалидов (без надбавки на уход) - 784 грн.; для детей-инвалидов до 6 лет с надбавкой на уход – 975,3 грн.; для детей-инвалидов от 6 до 18 лет с надбавкой на уход – 1059,8 грн.; для детей-инвалидов, заболевание которых связано с Чернобыльской катастрофой, до 18 лет – 823,2 грн.; для детей-инвалидов, заболевание которых связано с Чернобыльской катастрофой, до 6 лет с надбавкой на уход – 1249,7 грн.; для детей-инвалидов, заболевание которых связано с Чернобыльской катастрофой, от 6 до 18 лет с надбавкой на уход – 1334,2 грн.

В данное время на учете в органах труда и социальной защиты населения находится около 349 тыс. инвалидов детства и детей-инвалидов.