При фосфорном отравлении не рекомендуют употреблять рыбу и сало

Симптомы отравления фосфором мало чем отличаются от других интоксикаций человеческого организма - общей слабости, тошноты, рвоты. При наименьших признаках следует срочно обратиться к врачам. А чтобы как можно быстрее вывести вредное вещество из организма, важно позаботиться о правильном питании.

Употребление еды при отравлении фосфором имеет несколько нюансов, рассказывает Лилия КРАСНОКУТСКАЯ, старший научный сотрудник лаборатории промышленной токсикологии и гигиены труда за использование химических веществ Института медицины труда АМН Украины.

В первую очередь – много пить, чтобы растворялись и выводились из организма вредные вещества. Вода должна быть щелочной, типа “Боржоме”. Кстати, именно на щелочные воды богата Львовская область.

Употреблять много овощей и фруктов.

Не употреблять жирные продукты, особенно сливочное масло и сало. Через жиры происходит быстрое проникновение фосфора в кровь. Заменить их подсолнечным маслом.

Ограничить употребления макаронных и других мучных изделий.

Наш организм на 2/3 состоит из нерастворимого фосфора. Поэтому обязательно следует исключить из рациона продукты, которые содержат значительное количество фосфатов: рыбу, бобовые, а также яйца, грубую клетчатку, соленые продукты, соусы, крепкие бульоны.