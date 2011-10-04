ВР намерена запретить рекламу услуг ворожей в СМИ

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты» относительно защиты населения и информационного пространства от негативного влияния.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта проголосовали 302 народных депутата из 378 зарегистрированных в зале.

Проектом закона предлагается установить ограничение на предоставление оккультно-мистических услуг знахарей, колдунов, шаманов, магов, экстрасенсов, ворожей, спиритов, астрологов, колдунов, вещунов и других лиц, которые объявляют себя или считаются способными предугадывать судьбу, влиять на людей, духовный мир, имущество, окружающую среду путем использования сверхприродных способностей или сил.

В частности, предлагается запретить на телевидении и в печатных средствах массовой информации рекламировать услуги данных лиц и транслировать в прямом эфире предоставление оккультно-мистических услуг для защиты духовного, психического, морального и физического здоровья населения.