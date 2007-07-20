Минздрав отменил результаты торгов на закупку препаратов для ВИЧ/СПИД

Министерство здравоохранения Украины отменило результаты торгов на закупку препаратов для лечения ВИЧ/СПИДА еще 16 июля из-за судебного иска одной из фармакологических компаний с просьбой признать результаты тендера недействительными.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава.

“Решение о признании торгов несостоявшимися, было принято на заседании постоянного тендерного комитета Минздрава еще 16 июля за протоколом №33, то есть за день до того, как общественные организации на пресс-конференции выступили с требованием отменить его результаты”, - сказали в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 17 июля Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИДом (ЛЖВ), обратилась с требованием к Министерству здравоохранения Украины прекратить тендерные закупки препаратов антиретровирусной терапии, которые применяются при лечении ВИЧ-инфекции и СПИДа.

«Тендерный комитет Министерства здравоохранения Украины не допустил к участию в конкурсе те компании, которые предлагали оригинальные препараты, имеющие преквалификацию Всемирной организации здравоохранения. Комитет проигнорировал обращения граждан, для которых эти препараты покупаются, и которые хотят лечиться качественными препаратами. Они хотят, чтобы качество было подтверждено международными сертификатами, а не какими-то сомнительными украинскими стандартами качества, которые придуманы как механизм для отмывания денег», - сказала советник по политике и адвокации ЛЖВ Ирина БОРУШЕК.

По ее словам, препараты индийского производства «Нелфинавир» и «Лопинавир», которые планирует купить Минздрав, не прошли преквалификацию ВОЗ и имеют значительные побочные эффекты при применении.

Справка УНИАН. В Украине закупка антиретровирусных препаратов с 2001 года финансировалась Глобальным фондом по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией. Реализация этого проекта Глобального фонда заканчивается в 2007 году, а с 2008 года финансирование антиретровирусной терапии должно осуществляться из государственного бюджета.

Национальный координационный совет по вопросам предупреждения распространения ВИЧ-инфекции/СПИДа 13 июня 2007 года поручил Министерству здравоохранения подготовить экспертные выводы о ситуации, сложившейся в Украине с применением препарата «Нелфинавир». Кроме того, Нацсовет рекомендовал прекратить процедуру закупки антиретровирусных препаратов и их генерических препаратов для лечения ВИЧ/СПИД до получения экспертных выводов.

Тендерный комитет Минздрава провел 21 июня конкурс на закупку АРВ-препаратов общей стоимостью 37 млн. грн. Согласно результатам конкурса, Министерство здравоохранения должно закупить 10 наименований препаратов индийского производства, среди которіх «Нелфинавир» и «Лопинавир».