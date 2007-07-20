Соседство с АЭС провоцирует возникновение лейкемии у детей

Уровень заболевания лейкемией выше у детей и молодых людей, которые живут вблизи АЭС. Однако объяснить это явление авторы исследования не в состоянии.

Соответствующее исследование провели ученые из Медицинского Университета Южной КаролиныMedical University of South Carolina: они изучили доклады о положении со здоровьем населения, живущего вблизи 136 ядерных объектов в США, Канаде, Великобритании, Германии, Испании и Германии.

Как оказалось, для детей в возрасте до 9-ти лет уровень смертности по сравнению с их сверстниками, живущими вдали от АЭС, выше на 5-24%. Среди людей, не достигших 25-ти летнего возраста, уровень смертности выше на 2-18%. В свою очередь, риск заболевания лейкемией у первой группы детей повышается на 14-21%, для второй - на 7-10%.

Лейкемия - достаточно редкое заболевание, которое, как считается, возникает из-за сбоя в работе хромосом. Авторы исследования утверждают, что ранее не замечалось, что у людей, живущих вблизи ядерных объектов и полигонов, вырастает риск заболевания этим недугом.

WashProFile