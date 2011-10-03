Нобелевская премия по медицине присуждена за работы в иммунологии
14:40, 03 октября 2011Страна
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1 миллион евро
Нобелевская премия по физиологии и медицине за 2011 год присуждена Брюсу БОЙТЛЕРУ, Ральфу ШТАЙНМАНУ и Жюлю ХОФФМАНУ за работы в области иммунологии - за исследования врожденного иммунитета.
Об этом в Стокгольме объявил Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте, сообщает русская служба Би-Би-Си.
Сумма каждой из Нобелевских премий этого года, как и все предыдущие, составляет 10 миллионов шведских крон (1 миллион евро).
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