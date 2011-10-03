Нобелевская премия по медицине присуждена за работы в иммунологии

Нобелевская премия по физиологии и медицине за 2011 год присуждена Брюсу БОЙТЛЕРУ, Ральфу ШТАЙНМАНУ и Жюлю ХОФФМАНУ за работы в области иммунологии - за исследования врожденного иммунитета.

Об этом в Стокгольме объявил Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте, сообщает русская служба Би-Би-Си.

Сумма каждой из Нобелевских премий этого года, как и все предыдущие, составляет 10 миллионов шведских крон (1 миллион евро).