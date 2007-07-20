Новая методика позволяет восстанавливать иммунитет ВИЧ-положительных

Новая методика комбинированной антиретровирусной терапии (cART), которая применялась европейскими учеными, позволяет восстанавливать уровень иммунитета ВИЧ-положительных лиц до уровня здоровых людей.

Как сообщили УНИАН в Представительстве Европейской комиссии в Украине, к такому выводу пришли специалисты в результате исследования Королевского свободного центра по лечению вируса иммунодефицита человека и Королевского свободного университетского колледжа “Лондонские медицинские школы”.

Европейская комиссия обнародовала результаты этого исследования.

В частности, оказалось, что благодаря применению новой методики количество иммунных клеток СD4, от потери которых страдают ВИЧ-положительные люди, может увеличиваться до количества соответствующих клеток у здоровых людей.

В целом в исследовании приняли участие 1835 ВИЧ-положительных пациентов, многие из которых имели уровень клеток СD4 около 200 на микролитр крови (нормой считается около 1000 клеток СD4 на микролитр). На протяжении года терапии у многих людей это количество увеличивалось, по крайней мере, на 100 клеток на микролитр.

По результатам исследования, это увеличение может длиться на протяжении пяти лет терапии и даже после этого периода. Многие ВИЧ-положительные пациенты, которые имели на начало терапии свыше 350 клеток на микролитр, на протяжении трех лет достигли уровня клеток такого, как у здоровых людей.

Исследование является элементом длительного проекта EuroSIDA, направленного на поиск путей лечения и профилактики ВИЧ/СПИД. Еврокомиссия финансирует проект с 1994 года.