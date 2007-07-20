Во Львовской области подняли три цистерны с фосфором

Состоянием на 7.00 20 июля поднято и загружено на железнодорожные платформы три цистерны с фосфором.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, проводятся подготовительные работы по поднятию других цистерн. На 9 цистернах осуществляются работы по ликвидации пробоин и трещин. Ввиду потенциальной опасности фосфора, который остался в поврежденных цистернах и на почве, продолжается их орошение водой и изоляция от воздуха пожарной пеной. Возобновлен поврежденный участок железной дороги длиной 175 м.

В медицинские заведения с жалобами на состояние здоровья обратились 152 лица, в том числе 27 детей (для медицинского обследования) и 24 работника МЧС. Потерпевшим оказывается необходимая медицинская помощь. В больничных заведениях области создан резерв в количестве 500 кроватей для приема возможных пострадавших.

Принято окончательное решение с представителями предприятия по производству желтого фосфора ООО "Казфосфат" Республики Казахстан, которые прибыли на место события 18 июля, относительно отправления цистерн с фосфором в Казахстан.