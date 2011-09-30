В Украине за последние 2 года снизилось количество усыновлений

В Украине снизилось количество усыновлений. Об этом сегодня заявили в УНИАН участники пресс-конференции, посвященной Дню усыновления, который отмечает Украина 30 сентября.

По словам Уполномоченного по правам ребенка при Президенте Украины Юрия ПАВЛЕНКО, в 2010 и за девять месяцев 2011 года было усыновлено гораздо меньше детей-сирот, чем в 2009 году, также значительно уменьшилось количество детей, устроенных в семейные формы воспитания.

“Для сравнения: в 2009 году в Украине усыновили 2351 ребенка, за первое полугодие 2011 – 980 детей. Максимально возможный прогноз до конца 2011 года – до двух тысяч детей. Таким образом, на 400 детей будет усыновлено меньше, чем в 2009 году. Что касается приемных семей и домов семейного типа: – в 2008-2009 годах был устроен в семейные формы – 2351 ребенок, в 2010 г. – 1449 детей, за первое полугодие с.г. нашли в приемных семьях родителей только 578 детей. Максимальный прогноз, который дало правительство – около 1200 детей. То есть за два года почти вдвое сократилось количество сирот, которые нашли родительское тепло в приемных семьях”, – отметил Ю.ПАВЛЕНКО.

По его словам, тенденция относительно количества осиротевших детей в Украине за последние 5-6 лет не меняется – приблизительно 15 тысяч детей. “Наиболее “сиротские” области – южные и восточные, в частности, лидирует Николаевская, дальше идут Кировоградская, Донецкая, Днепропетровская. В Западной Украине – наименьшее количество сирот. Есть также очень много случаев, когда семьи из Западной Украины усыновляют детей из Донецкой, Луганской, Днепропетровской областей", – сообщил Ю.ПАВЛЕНКО.

Директор Благотворительного фонда Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины» Анатолий ЗАБОЛОТНЫЙ отметил, что последний год был тяжелым для усыновления в Украине. “Основной причиной этого стало то, что Госдепартамент по усыновлению и защите прав детей был переведен в режим ликвидации. Это значительно замедлило процессы усыновления. Для нас это повлияло на пополнение портала “Сиротству – нет!” – несколько месяцев на нем не появлялись данные о новых детях-сиротах”, – сообщил директор “Развития Украины”

С другой стороны, по словам А.ЗАБОЛОТНОГО, в обществе пока не наблюдается широкой поддержки процессов усыновления.

“Происходит затягивание судов, их перенос, госорганами создаются искусственные препятствия. Это, в частности, факты, когда здоровым детям приписывают широкий спектр неправдивых, недостоверных диагнозов, пугая этим потенциальных родителей. Еще есть проблема стигматизации усыновителей и усыновленных. В частности, усыновителей часто подозревают в меркантильности, рассказывают страшные истории, не разобравшись до конца в ситуации. Также есть проблема в школах, когда учителя, зная, что ребенок усыновлен, рассказывают об этом в классе. Соответственно, меняется отношение к такому ребенку. В школе ребенок чувствует груз сиротского прошлого, стигма работает по полной программе. Это неправильно и недопустимо”, – отметил А.ЗАБОЛОТНЫЙ.

Он рассказал, что сегодня существует тенденция, когда ребенка “просто не хотят выпускать из интернатной системы”. “Нам известны “прекрасные” случаи, когда в момент первого контакта усыновителей и ребенка-сироты при этом присутствуют семь воспитателей, которые, не отпуская руки девочки, говорили: “Но ты не предашь свой детский дом”. Происходит такое мощное давление на ребенка, что он не может с этим справиться», – отметил А.ЗАБОЛОТНЫЙ.

Он также сообщил, что в Фонд Ахметова часто обращаются потенциальные родители, рассказывая о фактах коррупции в процессе усыновления, называют конкретные факты, фамилии директоров детдомов. “Мы сообщаем об этом в СМИ. Но если бы каждым коррупционным случаем занялась прокуратура, была бы возможность возбудить уголовное дело, дать соответствующее определение этим действиям...”, – сказал директор “Развития Украины”.

В свою очередь, Ю.ПАВЛЕНКО обвинил правительство и ответственные правительственные органы, которые связаны с вопросами защиты прав детей-сирот, в бездеятельности.

“Президент Украины на последнем заседании Совета регионов дал четкое поручение и выдвинул требование каждому председателю областной государственной администрации - активизировать деятельность местных органов исполнительной власти по обеспечению реализации права ребенка на семейное воспитание, в первую очередь на устройство детей-сирот, детей, лишенных родительской заботы, в приемные семьи или в дома семейного типа, под опеку. В Украине есть все законодательные и нормативные решения, которые гарантируют право воспитания ребенка в семьи, поручение Президента. Все это должно было бы привести к тому, что каждый осиротевший ребенок в Украине сразу мог бы находить семейное тепло и уют”, – убежден Ю.ПАВЛЕНКО.

Тем не менее, сообщил Ю.ПАВЛЕНКО, сегодня в Украине, по состоянию за 9 месяцев этого года, “из около 10 тысяч осиротевших, утративших родительскую заботу детей более 3 тысяч устроены в интернатные формы воспитания. “То есть в отношении трех тысяч детей в 2011 году нарушено законодательство, не обеспечено право этих детей на воспитание в семьях”, – подчеркнул он.