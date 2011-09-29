Инвалидам необходимо увеличение безбарьерной среды

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины выступает за увеличение безбарьерной среды для инвалидов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, об этом шла речь на очередном заседании Комитета обеспечения доступности инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Острейшими проблемами, по мнению участников заседания, являются обустройство безбарьерной среды в уже существующих сооружениях, неучитывание потребностей людей с ограниченными физическими возможностями при проектировании новостроек, а также надлежащий контроль за соблюдением требований государственных строительных норм относительно доступности. Кроме того, сегодня областные центры почти не адаптированы к требованиям безбарьерной среды для инвалидов.

Как сообщается, во время заседания директор Департамента градостроительства и архитектуры Минрегиона Игорь СОКОЛОВ отметил: «Есть нарушения требований Государственных строительных норм во время реконструкции зданий. Иногда проектировщики принимают нерациональные решения из-за отсутствия опыта обеспечения необходимых условий для инвалидов или же из-за нежелания отдельных инвесторов эти проблемы решать и попытки сэкономить».

По его словам, необходимо усилить ответственность заказчиков, проектировщиков и подрядчиков за допущенные отклонения от государственных строительных норм, которые регламентируют доступность новостроек для инвалидов.

Сегодня в Украине имеются все необходимы элементы для создания безбарьерной среды. Это современная нормативная база и механизм контроля за ее соблюдением.

«Нам необходимо провести просветительскую работу и научить проектировщиков и подрядчиков, чтобы потребности людей с ограниченными физическими возможностями никогда не «забывались», – подчеркнул И.СОКОЛОВ.

Комитет решил проработать возможность привлечения к проектированию объектов сертифицированного эксперта по доступности. По мнению участников мероприятия, все объекты, начиная с элементарного киоска, должны обязательно проходить экспертизу на предмет безбарьерной среды и безопасного доступа. Для усиления контроля за доступностью Государственная архитектурная строительная инспекция предоставит активистам Национальной Ассамблеи инвалидов специальные удостоверения внештатных инспекторов.