Здоровье матери и ребенка - приоритет для Украины

Об этом на открытии новой клиники репродуктивной медицины «Мать и дитя» в г.Киеве заявила народный депутат, член парламентской фракции Партии Регионов, председатель комитета по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева. В торжественном открытии также приняли участие Вячеслав Каминский - главный акушер-гинеколог МОЗ Украины и Марк Курцер - главный акушер-гинеколог г.Москвы.

«Открытие в Киеве современной клиники «Мать и дитя» позволит существенно увеличить доступность новых технологий и научных достижений в области репродуктивного здоровья для многих наших граждан», - уверена Бахтеева.

Политик обратила особое внимание на то, что проблема бесплодия является злободневной для многих стран мира, в том числе для Украины. По данным ВОЗ, на планете каждая четвертая-пятая супружеская пара страдает бесплодием. В Украине таких пар более 1 млн.

«По оценкам экспертов, в действительности бесплодными являются до 3 млн. из 15 млн. пар, что серьезно влияет на демографическую ситуацию в нашей стране, которая характеризуется депопуляцией. За последние 20 лет численность населения Украины сократилась на 6 млн., а в возрастной группе до 14 лет – практически вдвое – с 11 до 6 миллионов», - заявила Бахтеева.

Сегодня в Украине в очереди на оказание медицинской помощи по программе «Репродуктивное здоровье» стоит 800 тысяч семейных пар. «Бесплодием страдают около 7% женщин детородного возраста Украины. Причем 20-ти процентам из них можно помочь, осуществить самую сокровенную мечту каждой женщины – стать матерью. И я как врач, хочу сказать, что даже если мы поможем 1% из них - это направление надо развивать. И мы успешно это делаем: инновационные вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) в последние годы получили широкое развитие в нашей стране», - сказала политик.

На сегодня лечение с помощью вспомогательных репродуктивных технологий в рамках реализации государственной программы задействованы всего 6 государственных клиник (Центров репродуктивных технологий), которые находятся (в Киеве (2), Харькове, Донецке, Ивано-Франковске и Одессе). В то же время, практически не используется возможность партнерства и сотрудничества с частными клиниками, практикующими в этой сфере.

«Хочется высказать особое пожелание развивать направление партнерства между частным сектором здравоохранения и Государством. Только таким содружеством мы сможем достичь единых целей во благо матери и ребёнка», - заявила Бахтеева.

На сегодняшний день в Украине действуют 25 зарегистрированных в Украинской ассоциации репродуктивной медицины центров ВРТ, из них в Киеве - девять. По рекомендациям ВОЗ таких клиник должно быть из расчета одна на миллион жителей страны.

Бахтеева отметила: многие годы на финансирование ВРТ-технологий в рамках программы «Репродуктивное здоровье», выделялись мизерные средства. И только с 2010 года, благодаря объединению усилий всех ветвей государственной власти – Президента Украины Виктора Федоровича Януковича, Правительства и Парламента нам удалось сдвинуть с мертвой точки решение проблем в здравоохранении в целом и в этой сфере в частности. В 2011 году в рамках Комплексных мероприятий по поощрению рождаемости финансирование увеличено до 6,6 млн. грн. А на всю программу предусмотрены средства в сумме 34 млн. грн.

Бахтеева подчеркнула: под патронатом Президента Украины Виктора Федоровича Януковича в нашей стране стартовал уникальный Национальный проект «Новая жизнь» - новое качество охраны материнства и детства», целью которого является создание 27 перинатальных центров по оказанию доступной высокоспециализированной акушерско-гинекологической и неонатологической помощи (перинатальной помощи).

В сентябре прошлого года Президент Украины Виктор Федорович Янукович заверил мировое сообщество на Саммите Генеральной Ассамблеи ООН, посвященному вопросам прогресса в достижении Целей развития тысячелетия, что Украина до 2015 года снизит уровень младенческой смертности до 9,3 на 1000 рожденных живыми, а уровень материнской смертности до 13 на 100 тысяч рожденных живыми (на 17%).

«Это важные стратегические задачи нашего государства, наше будущее и мы будем четко идти по пути, когда слово не расходится с делом. Мне очень приятно отметить, что сегодня, для украинской власти, забота о здоровье матерей и детей – стала важнейшим приоритетом государственной политики, что о проблемах здравоохранения стали не только говорить, но и решать их,» - подытожила Бахтеева.



