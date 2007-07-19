17 больниц Ивано-Франковской области получили электрокардиографы от Международного благотворительного фонда «Украина 3000» на общую сумму 170 тыс. грн.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации Светлана СИЩУК, сегодня представители фонда «Украина 3000» во главе с председателем наблюдательного совета Екатериной ЮЩЕНКО провели рабочую поездку в Коломыю Ивано-Франковской области, где посетили районную детскую больницу.

По словам С.СИЩУК, в сопровождении главного врача заведения Ирины ГОБЕЛЕЦКОЙ гости осмотрели помещение больницы, побывали в соматическом и хирургическом отделениях, пообщались с маленькими пациентами и их родителями.

В конференц-зале больницы Е.ЮЩЕНКО от имени фонда «Украина 3000» передала главным врачам 16 центральных районных больниц области и Ивано-Франковской областной детской больницы сертификаты на получение электрокардиографов «Heart Screen 60 G» производства Венгрии. Стоимость одного электрокардиографа – около 10 тысяч гривен. Таким образом, районные детские больницы Ивано-Франковской области получили от Фонда «Украина 3000» помощь на общую сумму около 170 тысяч гривен.

Также от семьи ЮЩЕНКО супруга Президента подарила Коломыйской районной детской больнице икону Божьей Матери.

После завершения церемонии передачи сертификатов Е.ЮЩЕНКО и представители Фонда «Украина 3000» провели встречу с главными врачами детских больниц Ивано-Франковской области.

Сопровождал в поездке Е.ЮЩЕНКО первый заместитель председателя облгосадминистрации Андрей РОМАНЧУК.

Справка УНИАН. Деятельность Международного благотворительного фонда «Украина 3000» в Ивано-Франковской области проходит по всем направлениям.

Так, заведующий Музея караимской истории и культуры, филиала Национального заповедника «Давний Галич» Иван ЮРЧЕНКО стал стипендиатом Программы поддержки музейных работников в 2005-2006 годах.

В рамках акции «Украинское искусство – библиотекам» комплекты книг от Украинского центра развития музейного дела и Национального художественного музея Украины получили Ивано-Франковская областная универсальная научная библиотека им. Ивана Франко и библиотека Прикарпатского университета им. В. Стефаника.

Участником программы «От больницы к больнице» Фонда «Украина 3000» является Ивано-Франковская областная детская клиническая больница. На протяжении 2006 года в рамках программы больница получила благотворительную помощь в виде медицинского оборудования, медикаментов и книжек на сумму свыше 320 тысяч гривен. Значительная часть этой помощи была предоставлена благодаря сотрудничеству Фонда «Украина 3000» и компании Procter&Gamble, которая выделила средства на закупку оборудования для отделения реанимации новорожденных и отделения выхаживания недоношенных детей Ивано-Франковской областной детской клинической больницы.

В 2006-2007 годах Фонд «Украина 3000» оказывал благотворительную помощь Косивской центральной районной больнице. За время сотрудничества больница получила электрокардиограф, весы для новорожденных, 20 глюкометров и 50 книжек «Человек» на сумму 15 тысяч гривен.

В целом медицинские учреждения области получили от Фонда «Украина 3000» благотворительную помощь на сумму 337 тысяч гривен.

В рамках программы «Радость детства – свободные движения» 58 детей с диагнозом ДЦП из Ивано-Франковской области прошли курс реабилитации в Международной клинике восстановительного лечения в Трускавце. Общая стоимость путевок составляла 263 610 грн. На сегодняшний день в базе программы имеются данные о 527 детях, больных ДЦП, из Ивано-Франковской области.