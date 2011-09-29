В начале октября по всей Украине будут заморозки
15:01, 29 сентября 2011Страна
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На почве и местами в воздухе
В начале октября в Украине ожидаются заморозки.
Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ночью 1 октября в Карпатах и в восточных областях, 2 октября в северных, центральных и восточных областях местами на поверхности почвы будут заморозки.
3 октября в Украине, кроме запада, на почве и местами в воздухе ожидаются заморозки 0-5°.
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