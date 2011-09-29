Противотуберкулезные вакцины появятся в роддомах на неделе

Министерством здравоохранения Украины были приняты меры по обеспечению населения вакцинами для профилактики туберкулеза БЦЖ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерстве здравоохранения, для обеспечения проведения вакцинации в роддомах Минздрав получил 220 тысяч доз вакцины для профилактики туберкулеза (БЦЖ, SSI, производство Дании) для прививок новорожденных. Эта вакцина уже прошла лабораторное исследование качества, и на этой неделе ее развозят по регионам, а со следующей недели будет проводиться вакцинация в роддомах страны. Это позволит вакцинировать детей в роддомах Украины в течение 2-х месяцев.

В ноябре завершается процедура лабораторного контроля проверки качества 1 млн. 800 тыс. доз вакцины БЦЖ российского производства. После чего эта вакцина будет развезена по регионам. Это позволит обеспечить потребность Украины в вакцине для профилактики туберкулеза на 100%, убеждены в Минздраве Украины.