В Киеве зарегистрировано 2,5 тыс. больных туберкулезом

15:24, 19 июля 2007
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Всего на учете - 20 тыс. пациентов

За полгода в Киеве зарегистрировано 2,5 тысячи больных туберкулезом.

 По данным городского противотуберкулезного диспансера количество людей, которые заболели первый раз – 608, это на 100 лиц меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

20 % пациентов – это люди без постоянного местожительства, которые по словам заведующего отделом оргкомитета противотуберкулезного диспансера Ольги Егоровой, являются основными носителями болезни: "У нас большой мегаполис, поэтому люди со всей Украины тянутся сюда, потому что здесь все-таки прожить легче. Этот вопрос очень серьезный. Количество бомжей взятых на учет с каждым годом увеличивается. Он побудет в стационаре, потом снова уходит на улицу, поэтому эффективность лечения очень низкая. Среди бомжей очень высокая смертность от туберкулеза".

Всего на учете находятся 20 тыс. пациентов.

Yтро.ua

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