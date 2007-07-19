В больницах - 145 человек, отравившихся парами фосфора

По состоянию на 13.00 19 июля в медицинские учреждения госпитализированы 145 человек, из них 43 детей, которые пострадали в результате аварии поезда с фосфором вблизи села Ожидов Бусского района Львовской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, в лечебных учреждениях во время госпитализации в основном устанавливается предварительный диагноз: ингаляционное поражение (отравление) парами фосфора (парами горения фосфора).

Из 12 работников подразделения МЧС во Львовской области, которые принимали участие в гашении пожара и были госпитализированы в Военно-медицинский клинический центр Западного региона 17 июля, 7 пострадавших в состоянии средней тяжести от ингаляционного отравления парами фосфора, у 5 пострадавших – острое ингаляционное отравление парами горения фосфора легкой степени.

Проводится клинический и лабораторный мониторинг функционального состояния здоровья пострадавших.

В зоне чрезвычайной ситуации работает штаб Минздрава по ликвидации аварии. Специализированные бригады экстренной медицинской помощи и медицины катастроф и общепрофильные бригады медицинских работников в режиме дежурства находятся на месте восстановительных работ.

В больницах развернуто дополнительное количество коек. Обследованы и продолжаются профилактические осмотры жителей населенных пунктов, попавших в зону поражения.

18 июля Львовской областной санэпидстанцией завершено исследование проб атмосферного воздуха и воды на содержание полифосфатов из колодцев, которые размещены близко от места катастрофы, в частности Буском, Бродивском, Золочевском районах. По результатам исследований превышения предельно допустимых норм концентраций фосфорный ангидрид не выявлено.

В зоне чрезвычайной ситуации находится министр здравоохранения Юрий ГАЙДАЕВ. В регионе постоянно работают главный государственный санитарный врач Украины Сергей БЕРЕЖНОВ, главный токсиколог Минздрава, группа специалистов и бригады экстренной медицинской помощи Минздрава Украины.