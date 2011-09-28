Минздрав сэкономил 100 млн. грн. при закупке лекарств

Министерство здравоохранения заявляет об экономии 100 млн. грн. бюджетных средств при проведение торгов по закупке лекарств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на брифинге заместитель министра здравоохранения Раиса МОИСЕЕНКО.

«Позиция министерства относительно пересмотра номенклатуры и процедур дала хорошие последствия, мы имеем на сегодняшний день экономию свыше 100 млн. грн. И это по тем торгам, которые состоялись. Еще у нас часть торгов, которые в периоде прохождения тендерных процедур», - сказала Р.МОИСЕЕНКО.

Она отметила, что до июня не проводилась процедура государственных закупок, но на протяжении летнего периода в этом направлении велась серьезная работа. На данный момент процедура проведена на сумму свыше 1,8 млрд. грн.