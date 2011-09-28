В Украине создан Общественный совет по защите прав ребенка

В целях оказания консультативной помощи Уполномоченному Президента по правам ребенка и в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Конституции в Украине создан Общественный совет по вопросам защиты прав ребенка. Председателем Уполномоченным по правам ребенка при Президенте Украины стал Юрий ПАВЛЕНКО, он также является и председателем Общественного совета. Ответственным секретарем совета назначен руководитель программ и проектов Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Дарья Касьянова.

В интервью УНИАН Д.КАСЬЯНОВА сообщила, что «общественный совет по вопросам защиты прав ребенка является консультативно-совещательным органом на правах рабочей группы Администрации Президента Украины, созданный для содействия Уполномоченному Президенту Украины по правам ребенка по обеспечению соблюдения прав ребенка".

«Основными задачами совета станут мониторинг соблюдения в Украине конституционных прав ребенка, выполнение Украиной международных обязательств в этой сфере, подготовка предложений по приоритетным направлениям деятельности в области защиты прав ребенка, разработка, обсуждение и содействие внедрению общественных инициатив по укреплению законности и соблюдения прав и интересов ребенка, участие в проведении проверок по вопросам соблюдения прав детей, "- сказала Д. КАСЬЯНОВА.

Она убеждена, что создание Общественного совета также поможет объединить все организации, работающие в интересах украинских детей, в том числе и международных. «Наконец-то будет возможность познакомиться, чтобы было понимание, кто чем занимается. А еще это прекрасная возможность объединиться для реализации конкретных действий по защите детей в Украине, которые должны быть поддержаны на государственном уровне, »- отметила Д. КАСЬЯНОВА.

Она подчеркнула, что в Украине до сих пор нет стратегии, которая бы ориентировалась на защиту детства. «Последние полтора года в Украине вообще никто не занимался проблемами детей. После того, как ликвидировали Министерство по делам семьи, молодежи и спорта, все «детские» темы отошли на задний план. И это сразу же отразилось на состоянии дел, в частности относительно детей-сирот - количество приемных семей и домов семейного типа создано значительно меньше, чем за прошедшие несколько лет, »- сказала Д. КАСЬЯНОВА.

Она подчеркнула, что несмотря на то, что о правах ребенка в Украине много говорят, реально ничего не делается. «Если взять отдельного чиновника в регионах, я уверена, он не понимает и не знает ничего о правах ребенка. В этом все проблемы. И это, несмотря на то, что Украина ратифицировала Конвенцию ООН о правах ребенка еще 20 лет назад. Поэтому все общественные организации, защищающие права ребенка имеют большие надежды на институт уполномоченного Президента по правам ребенка и на создание Общественного совета, »- отметила Д. КАСЬЯНОВА.

СПРАВКА УНИАН. Реализация проекта "Развитие семейных форм воспитания" начата Фондом Рината Ахметова "Развитие Украины" 1 июня 2008 года. Семейные ценности являются приоритетными для фонда и фонд делает все возможное для того, чтобы ребенок жил и воспитывался в семье. Для этого фонд содействует национальному усыновлению, оказывает поддержку приемным семьям и детским домам семейного типа, в том числе и материальную; взаимодействует с интернатными заведениями с целью профилактики социального сиротства и реформирования этих учреждений. Бюджет проекта - 15 млн. грн.