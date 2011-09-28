В западных и южных областях - чрезвычайная пожарная опасность
12:30, 28 сентября 2011Страна
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Гидрометцентр предупреждает
Гидрометцентр предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности в западных и южных областях Украины.
Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 29 сентября - 2 октября в западных областях, кроме Карпат, будет преобладать высокая (4 класса), местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
В восточной и южной частях Украины 29 сентября ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
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