Миздрав уверяет, что готов к сезонному росту простуд

Украинская система здравоохранения полностью готова к сезонному повышению заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на пресс-конференции первый заместитель министра здравоохранения Раиса МОИСЕЕНКО.

«Наша здравоохранительная система готова к любой ситуации, которая может возникнуть», - сказала Р.МОИСЕЕНКО.

Она отметила, что по ожиданиям медиков, в этом году не ожидается чрезвычайных ситуаций, связанных с ростом заболеваемости гриппом и ОРЗ.

Замминистра сказала, что по расчетам медиков, в осенне-зимний период ожидается средний уровень заболеваемости. При этом она подчеркнула, что все необходимые лекарства ее ведомством закуплены и все медицинские учреждения получили их.